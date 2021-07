Wayne Rooney opnieuw betrapt, maar belt politie: ’Slachtoffer van een set-up’

Ⓒ Getty Images / inzetjes: Snapchat

Het schandalen-cv van Wayne Rooney is hard op weg om zijn aantal doelpunten als topscorer van Manchester United te overtreffen. Al in zijn vroege puberjaren zou hij betaald hebben voor seks, maar ook sinds zijn huwelijk met jeugdliefde Coleen en de geboorte van zijn twee kinderen, zet de 35-jarige huisvader nog graag de bloemetjes buiten. Na schandalen in 2017 en 2019 was het dan ook wachten op het volgende: betrapt in een hotelkamer met drie jonge meiden (21). Komt Rooney hier nog mee weg?