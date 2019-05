1,1 miljoen zien start All Together Now

Ⓒ RTL/William Rutten

De eerste uitzending van talentenjacht All Together Now heeft ruim 1,1 miljoen kijkers getrokken. Daarmee was het RTL 4-programma het op twee na best bekeken programma van de vrijdagavond, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. It Takes 2, de talentenjacht die na drie seizoenen RTL 4 ditmaal voor het eerst bij SBS6 te zien is, trok 689.000 kijkers. Dat was goed voor een elfde positie. Beide shows startten om 20.30 uur.