Tjitske Reidinga en Mark Rietman samen in stuk

Andere rollen worden gespeeld door Marisa van Eyle (Annie MG), Hanna van Vliet, Sander Plukaard en Judith Noyons. Dangerous Liaisons draait om Vicomte de Valmont (Rietman) en Marquise de Merteuil (Reidinga), twee 18e-eeuwse ex-geliefden die besluiten samen een spel van verleiding en manipulatie op te zetten. Hun 'spel' ontvouwt zich als een ware liefdesstrijd waarin iedereen elkaar bespeelt en niemand gespaard blijft.

Dangerous Liaisons werd eerder met groot succes verfilmd met John Malkovich en Glenn Close in de hoofdrollen. De nieuwe Nederlandse toneelbewerking wordt gemaakt door schrijver Marcel Otten en regisseur Nina Spijkers, die eerder de solovoorstelling van Hadewych Minis vormgaf.

Dangerous Liaisons is vanaf eind januari tot en met half juni door heel Nederlandse te zien. De première is op 21 februari in het DeLaMar Theater in Amsterdam.