BNNVARA zet streep door Ranking The Stars

Het programma Even Tot Hier, de opvolger van De Kwis met Jeroen Woe en Niels van der Laan, past bijvoorbeeld wel in het juiste plaatje: de omroepdirecteur omschrijft het tegenover het AD als ’scherpe satire en zeer actueel’. Ranking The Stars mist die component, vindt Hox. Het programma werd tussen 2006 en 2018 gepresenteerd door Paul de Leeuw, die recent overstapte naar RTL.

Voor De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld geldt dat het te veel een programma is voor ’thrillseekers’, en te weinig maatschappelijke thema's aansnijdt. BNNVARA zal reisprogramma's blijven maken, maar dan in de trant van 3 op Reis, ’waarin je ook kunt uitleggen hoe je bijvoorbeeld duurzaam kunt reizen, een maatschappelijk thema dat nu speelt’.

Hox, pas een half jaar in functie, zorgde donderdag al voor heisa door in dezelfde krant te pleiten voor het handhaven van een aantal uitzonderingen op de balkenendenorm. Gebeurt dat niet, dan bestaat de kans dat BNNVARA Matthijs van Nieuwkerk kwijtraakt, denkt Hox. Verantwoordelijk minister Slob liet echter weten niets te voelen voor een uitzondering voor Matthijs.

