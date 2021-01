’Armie Hammer raakt ook deze acteerklus kwijt’

Entertainment

Ex-vriendin acteur Armie Hammer: ’Hij sneed zijn initiaal in mijn heup’

Verhalen over de gewelddadige seksuele voorkeuren van Armie Hammer blijven maar opduiken. Nu is het zijn ex-vriendin Paige Lorenze die in The Daily Mail een boekje opendoet over de vier maanden die ze met de acteur samen was. Ze beweert dat hij met een mes de letter ’a’ in de binnenkant van haar heu...