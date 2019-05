Henri eert vader Jean in open brief

„Beste medeburgers”, begon de groothertog zijn ongebruikelijke en zeer persoonlijke schrijven. „Vandaag op de dag van de begrafenis zou ik u willen vertellen hoe veel hij voor ons betekende. Hij was er altijd voor zijn gezin, ondanks zijn verplichtingen die hij met een groot gevoel voor verantwoordelijkheid en plicht vervulde. ”

Henri sprak van het open, aanhankelijke karakter en het vermogen van zijn vader om mensen te benaderen. „Hij was een ongelooflijk positief persoon. Hij kon altijd enthousiast zijn over alles.”

Laatste woorden

Tot zijn laatste dagen interesseerde hij zich voor wat er in de wereld en in Luxemburg gebeurde. Ook over Brexit had hij zijn gedachten. „Ik ben ervan overtuigd dat de oprechtheid en het enthousiasme een paar van de redenen zijn waarom hij zo oud is geworden.”

Op zijn ziekbed, twee dagen voor zijn overlijden - Jean had een longinfectie - dankte hij het ziekenhuispersoneel en zei de familie gedag. „Dat waren zijn laatste woorden. Hij stierf met het gevoel van een volbracht leven.”