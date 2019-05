Opnieuw gevangene vrij dankzij Kim

„Het is opnieuw gelukt!”, schrijft Kim vrijdag verheugd op Twitter, bij een foto van de familie van de vrijgelaten gevangene. „Ik had net een geweldig telefoongesprek met zijn prachtige familie en met de advocaat die ervoor zorgde dat hun geliefde Jeffrey in Miami is vrijgelaten - hij bracht 22 jaar van zijn leven achter de tralies door vanwege een klein, drugsgerelateerd vergrijp.”

Volgens website TMZ gaat het om Jeffrey Stringer, die toen hij 25 was de cel in moest vanwege drugsbezit. Hij kreeg levenslang omdat het zijn derde drugsgerelateerde misdrijf was - de zogenoemde three-strikeswetgeving.

Rechten

Het lijkt erop dat Kim bovenal een financiële bijdrage aan het werk van de activistische advocatengroep Buried Alive heeft geleverd. „Hij heeft veel te lang vastgezeten”, schrijft Kim over Jeffrey, „maar ik ben ontzettend blij dat ik dit werk kan bekostigen”.

Misschien dat de Kardashian-telg in de toekomst ook inhoudelijk advies kan geven: in april werd bekend dat ze bezig is met een studie rechten. Haar vader Robert Kardashian was een gevierd advocaat. Hij stond onder anderen O.J. Simpson bij toen deze werd aangeklaagd voor moord in 1995.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.