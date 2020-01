Frits Wester openhartig over alcoholprobleem

Begin september zorgde Wester voor flink wat onrust toen hij tijdens een uitzending van RTL Nieuws nauwelijks uit zijn woorden kwam. Aanvankelijk zei hij dat het door de vermoeidheid kwam, maar een paar weken later gaf hij toe een alcoholprobleem te hebben. De verslaggever vertrok voor zes weken naar Zuid-Afrika om te werken aan zijn verslaving.

„Ik drink sinds dat ik naar de kliniek ben gegaan, geen druppel meer. Mijn laatste wijntje heb ik genomen in het vliegtuig onderweg naar Zuid-Afrika”, vertelt hij aan RTL. Ook nu hij weer terug in Nederland is gaat het hem goed af niet te drinken. „Ik ga gewoon uit eten, naar de kroeg en naar voetbalwedstrijden. Vrienden van mij mogen gewoon alcohol drinken waar ik bij ben. Alleen neem ik nu koffie, thee, cola en watertjes.”

Hij legt uit lange tijd niet door te hebben gehad dat hij een probleem had. „Dat is iets wat er langzaam insluipt en wat ik heel lang voor de buitenwereld en ook mijzelf bleef ontkennen. Alcohol werd op een gegeven moment de brandstof waarop ik liep”, verklaart hij. „Na de uitzending vanuit Italië kon ik niet anders meer dan toegeven dat ik een probleem had. Het feit dat ik dat erkende, voelde als een enorme bevrijding. Dit moest een keer gebeuren.”

Wester doet maandagavond eenmalig zijn verhaal bij Jinek.

