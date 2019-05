Veel vorstenhuizen bij uitvaart Jean

Het Luxemburgse hof gaf voorafgaand aan de staatsbegrafenis een lange lijst vrij. De aanwezigheid van prinses Beatrix, prins Carlos en prinses Annemarie van Bourbon-Parma, was al bekendgemaakt. Ook was de komst van onder anderen de koningsparen van België, Noorwegen en Zweden, de koningin van Denemarken, het emeritus-koningspaar van Spanje en vorst Albert II van Monaco bekend. Uit Marokko is prins Moulay Rachid gekomen, de broer van koning Mohammed VI.

De niet-koninklijke buurlanden Frankrijk en Duitsland hebben een oud-president afgevaardigd, respectievelijk Nicolas Sarkozy en Joachim Gauck. Ook de Portugese oud-president Anibal Cavaco Silva is aanwezig. Er is namelijk een grote Portugese gemeenschap in Luxemburg.

Uit Frankrijk komen ook de elkaar de troon betwistende en concurrerende hoofden van de vorstenhuizen Orléans, Bourbon en Napoleon. De voormalige Balkan-monarchieën zijn alle aanwezig: Albanië, Bulgarije, Griekenland, Roemenië en Servië. Maar ook het voormalige koningshuis van Portugal, de Oostenrijkse en Duitse keizershuizen, en een hele trits Duitse vorstenhuizen, van Beieren tot Württemberg, zijn bij de staatsbegrafenis aanwezig.

