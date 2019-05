Gouden Film voor Baantjer: Het Begin

Ⓒ ANP Kippa

Baantjer: Het Begin is bekroond met de Gouden Film. Het verhaal over de jonge jaren van inspecteur De Cock trok in iets meer dan twee weken tijd 100.000 mensen naar de bioscoop, zo maakten het Nederlands Film Festival en het Nederlands Filmfonds bekend. Hoofdrolspeler Waldemar Torenstra, die De Cock vertolkt, ontving de prijs zaterdagochtend uit handen van zijn collega Tygo Gernandt.