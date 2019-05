Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Babette van Veen (51) is bekend geworden als Linda Dekker in ’Goede Tijden, Slechte Tijden’. Ze speelde de rol van 1990 tot 1998, keerde eind 2005 voor drie maanden terug en sinds 2015 is ze weer elke werkdag in de soap te zien.