Songfestivalgokkers regelmatig de mist in

Het antwoord is: niets. Sterker nog, de afgelopen vier jaar hadden de bookmakers het maar één keer bij het juiste einde, in 2015. Wel komen de gokkers steevast dicht in de buurt. Doorgaans kan je met een topnotering bij de bookmakers in ieder geval rekenen op een topnotering op het songfestival.

Vorig jaar hadden de ‘bookies’ het overigens ook bijna bij het juiste eind qua winnaar. In aanloop naar het festival was Israël wekenlang favoriet, maar na de eerste repetities kwam Cyprus opeens aandenderen. Dat land was tot eind april niet eens een plaats bij de eerste twintig toebedacht.

Podiumpresentatie

Vorig jaar viel ook de spectaculaire opmars van Ierland op, dat op het allerlaatste moment profiteerde van de staging. De bookmakers zagen een top 5-notering in het vooruitzicht, maar de Ieren werden uiteindelijk slechts zestiende. Oostenrijk bewandelde juist het omgekeerde pad: bij de wedkantoren twintigste maar in de eindranking derde.

In 2017 was Italië wekenlang de topfavoriet, precies zoals Duncan nu. Francesco Gabbani moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plaats, mede dankzij zijn enigszins teleurstellende podiumpresentatie. Moldavië wist daarmee juist te profiteren en eindigde derde, terwijl vooraf bijna niemand een stuiver voor het land had gegeven.

Voor Duncan betekent dit dat alles valt of staat bij zijn podiumpresentatie. Als die goed wordt ontvangen, kan de komende editie van het songfestival een historische voor Nederland worden.