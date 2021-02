Bruce Springsteen vrijgesproken van rijden onder invloed

Springsteen zou in november in een natuurgebied in Sandy Hook in New Jersey een shot tequila achterover hebben geslagen en daarna op zijn motor zijn gestapt.

Een agent zag dat en hield de zanger staande omdat hij alcohol dronk op verboden terrein. Toen merkte hij ook op dat de fles tequila helemaal leeg was. Volgens Springsteen had hij slechts twee shotjes gehad maar bij de daaropvolgende test kwam hij er niet goed uit. Volgens de politie rook de zanger naar alcohol, slingerde hij en nam hij 45 stappen terwijl hij er maar 18 hoefde te doen.

Tijdens de zitting gaf Springsteen toe dat hij dronk op verboden terrein, namelijk in het Sandy Hook park. De rechter zei daarover wel dat drinken in Sandy Hook in New Jersey tot drie jaar geleden nog gewoon mocht.

Bewijs

De advocaat van de zanger pleitte voor vrijspraak van meerdere beschuldigingen, omdat er te weinig bewijs zou zijn. Zo was het promillage alcohol in het bloed van Springsteen 0,02 procent, terwijl het toegestane promillage 0,08 procent is. De rechter trok de aanklachten voor rijden onder invloed en roekeloos rijden daarom in.

Automerk Jeep verwijderde begin februari per direct de Super Bowl-commercial met Springsteen. In het spotje riep hij Amerikanen op om nader tot elkaar te komen. Woordvoerders van het automerk wilden verder niet ingaan op hun besluit, al lieten ze wel weten ’dat het ongepast zou zijn om de reclame uit te zenden voordat er meer duidelijkheid is’.