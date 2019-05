Demy de Zeeuw zet penthouse te koop

In 2011 kocht Demy het penthouse in de Babylon-woontoren, meldt Quote. Toen betaalde hij daar iets meer dan 9 ton voor, wat betekent dat zijn vraagprijs zo’n 6 ton hoger is.

Voor die 1,5 miljoen euro krijgt de koper er een groot vierkamer-penthouse op de 38ste verdieping met een dakterras én spectaculair uitzicht op de hofstad voor terug.

Ⓒ FUNDA/Hulstkamp Christie’s Makelaars

