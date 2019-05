Suzan & Freek boeken ook succes in Vlaanderen

Daarmee bereikt de single sneller de top dan in Nederland. Bij ons bereikte deze eerder dit jaar pas na zeventien weken de nummer 1-positie in de Nederlandse top 40. Dat was een record: nooit eerder deed een hit er zo lang over om de toppositie te bereiken.

Suzan & Freek zijn overigens niet de enige Nederlanders in de Vlaamse charts. André Hazes (Leef), Nielson (IJskoud), Gers Pardoel en Jayh (Zomer) en Martin Garrix (No Sleep) staan allemaal in het onderste deel van de Ultratop.