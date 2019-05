Danny Vera gespannen voor buitenlands avontuur

Danny vertelde dat het opbouwen van een Belgische fanbase niet vanzelf gaat, maar dat dat „een heel team” voor nodig is. „En dat is nu gelukt.” Voor Vera is het ook nog eens praktisch als hij in België kan optreden. „Ik woon in Middelburg, dus voor mij is het ook nog eens dichtbij. Antwerpen is een halfuurtje rijden.”

Bij onze zuiderburen is het voor Danny „weer beginnen vanaf het begin.” „We hebben daar een Belgische boeker gevonden en die heeft een paar zaaltjes geboekt. Volgens mij is het eerste optreden in een bar, lekker rock-’n-roll.”

Hoewel Danny al jaren aan de weg timmert, scoort hij momenteel met Roller Coaster pas zijn eerste echte hit. „Maar het woord hit kan ik nog steeds maar moeilijk uit m’n bek krijgen”, lachte de zanger.