Jamie Oliver en Mark Hamill vieren Star Wars-dag

„Koken met de enige echte Mark Hamill maakte mijn dag heel, heel, heel bijzonder”, schrijft Jamie Oliver op Instagram. De twee bakten samen een Yorkshire-pudding, die ze lachend tonen op een foto.

De Star Wars-fans zien 4 mei als Star Wars-dag. Voor 4 mei is gekozen omdat de Engelse schrijfwijze, May 4th, lijkt op de iconische zinsnede ’May the Force be with you’, die een grote rol speelt in het Star Wars-universum.

Deze week berichtten Amerikaanse media dat de staat Californië 4 mei officieel heeft erkend als Star Wars-dag. De actie zou samenhangen met de opening van een nieuw groot Star Wars-themapark in Disneyland in de Californische stad Anaheim.