Regisseur John Singleton maandag begraven

De uitvaartplechtigheid van maandag is een „erg klein, intiem afscheid voor familie en zeer goede vrienden”, stelde een woordvoerder van Singleton. De plannen voor „een grotere herdenking waarin zijn leven wordt gevierd” zijn nog in ontwikkeling. Een datum is nog niet bekendgemaakt, maar TMZ meldt op basis van ingewijden dat wordt gedacht aan 21 mei. Volgens de entertainmentsite wordt Singleton begraven op Forest Lawn, waar ook onder anderen Michael Jackson en Elizabeth Taylor hun laatste rustplaats vonden.

Singleton overleed maandag nadat hij was getroffen door een zware beroerte en in coma raakte. De regisseur en scriptschrijver maakte furore met zijn debuut Boyz N the Hood, waarvoor hij op 24-jarige leeftijd Oscarnominaties voor beste regisseur en beste originele script ontving. Nog altijd geldt hij in beide categorieën als jongste genomineerde ooit. Bovendien was Singleton de eerste Afro-Amerikaan die kans maakte op de prestigieuze filmprijs. Naast zijn werk in de filmwereld regisseerde Singleton verschillende videoclips van Michael en Janet Jackson en afleveringen van onder meer de series Empire en Billions.