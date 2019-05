Dolly Parton duikt in modewereld

„Ik ben blij om met IMG op wereldniveau te werken en voor mijn fans producten te maken die ze nog vele jaren zullen koesteren”, reageerde Dolly. „Misschien zien jullie mijn porem nog wel eens op een mok!”

Hoewel Dolly haar eerste stappen in de modewereld zet, is ze al jaren een icoon. Zo is het gezicht van de countryzangeres dit seizoen prominent te zien op de kleding van Gucci.