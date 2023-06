Nieuwe SBS-talkshow Marcel & Gijs van start met 611.000 kijkers

In de eerste aflevering van Marcel & Gijs was Jan Slagter te gast, met wie Van Roosmalen en Groenteman in het verleden weleens ruzie hebben gehad. In de uitzending benadrukte Groenteman het fijn te vinden dat hij, Van Roosmalen en Slagter nu „de vredespijp roken.” Naast de Omroep MAX-baas schoof ook VVD-Kamerlid Thierry Aartsen aan.

Naar de voorlopig laatste aflevering van Vandaag Inside keken vrijdagavond nog een kleine 1,1 miljoen mensen op SBS6. In augustus komen Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen terug met hun dagelijkse praatprogramma, waar doorgaans zo’n 900.000 mensen naar kijken. Tot die tijd zijn Van Roosmalen en Groenteman te zien op hun plaats. Derksen zei maandagavond in Shownieuws dat hij „met een glimlach” naar Marcel & Gijs heeft zitten kijken.

Op RTL 4 wist de concurrerende talkshow Jinek meer kijkers te boeien dan Marcel & Gijs. 762.000 mensen keken naar het praatprogramma van Eva Jinek. De talkshow Op1 trok 548.000 kijkers naar het vlaggenschip van de NPO.

’Wat een cijfers’

Van Roosmalen en Groenteman zijn erg blij met de 611.000 kijkers voor de eerste aflevering van hun nieuwe talkshow, blijkt uit de nieuwe aflevering van hun podcast Weer een dag, die dinsdag verscheen.

„Wat een cijfers”, zegt Van Roosmalen. „Als je je die menigte voor je moet voorstellen, waanzinnig”, haakt Groenteman aan. „En wat ik lekker vind, is dat vanavond de helft afhaakt”, zegt Van Roosmalen. „Dus dan zitten we precies waar we willen, lekker in de marge, lekker in die kookpot te roeren. En dan zonder dat iemand het doorheeft hele mooie programma’s maken.”

In de podcast vraagt Groenteman ook aan Van Roosmalen of hij denkt dat het SBS-publiek open staat voor de twee. „Nog niet helemaal”, reageert Van Roosmalen, die ook toegeeft op Twitter naar reacties te hebben gekeken. „Nou er zijn nog wel wat harten te veroveren”, was zijn conclusie. „Maar er zijn ook nogal wat harten die moeilijk te veroveren zijn. Maar door die wolk van scheldwoorden heen zie ik ook wel een zekere liefde.”

Ook in Strikt Privé praten Evert Santegoeds en Jordi Versteegden na over de talkshow: