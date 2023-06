Nieuwe SBS-talkshow Marcel & Gijs van start met 611.000 kijkers

Kopieer naar clipboard

De nieuwe talkshow Marcel & Gijs, van Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman, is maandagavond met 611.000 kijkers van start gegaan op SBS6. Daarmee is het programma terug te vinden op de twaalfde plek in de lijst van best bekeken programma’s van maandag. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).