Instinct met Carice van Houten in première op Locarno

De film wordt vertoond in de openlucht voor zo’n 8000 toeschouwers. Het is voor het eerst dat een Nederlandse titel is geselecteerd voor het prestigieuze Zwitserse festival.

De psychologische thriller vertelt over een ervaren psychologe in een tbs-kliniek (Van Houten) die geobsedeerd raakt door een zedendelinquent (Kenzari). Bijrollen worden gespeeld door Marie-Mae van Zuilen, Ariane Schluter, Betty Schuurman, Tamar van den Dop, Robert de Hoog en Juda Goslinga.

Utrecht

Eerder werd al bekendgemaakt dat Instinct eind september het Nederlands Film Festival in Utrecht opent. Reijn en Van Houten coproduceerden de film ook met hun productiebedrijf Man Up. Distributeur September Film brengt Instinct op 3 oktober uit in de Nederlandse bioscopen.

Carice werd dinsdag voor het eerst in haar leven genomineerd voor een Emmy Award voor haar rol als Melisandre in hitserie Game of Thrones.