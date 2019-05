Ruim 4,4 miljoen kijkers Nationale Dodenherdenking

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima wonen de nationale dodenherdenking bij op de Dam in Amsterdam. Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

In totaal hebben ruim 4,4 miljoen mensen hebben zaterdag gekeken naar de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam en de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte in Den Haag.