Queen rijker dan de echte Queen

Volgens The Sunday Times zijn May (71), Taylor (69) en Deacon (67) goed voor een gezamenlijk fortuin van in totaal 445 miljoen pond (523 miljoen euro). En de pret is nog niet voorbij. De drie mannen op leeftijd mogen naar verwachting dit jaar ook weer elk 25 miljoen pond (ruim 29 miljoen euro) bijschrijven op hun rekening.

Voor Elizabeth is het ondertussen een ander verhaal. De 93-jarige koningin zou zo’n 370 miljoen pond (414 miljoen euro) waard zijn en dat bedrag groeit de komende tijd waarschijnlijk niet, blijkt uit de jaarlijkse The Sunday Times Rich List die volgende week verschijnt.