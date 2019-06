Ferri Somogyi stopt als dj: ’Met dochtertje is het niet meer leuk’

„Ik hang hem aan de wilgen. 8 jaar als dj mogen werken in binnen en buitenland”, schrijft Ferri op Instagram. „In droom line-ups mogen staan tussen grote jongens. Ik streep m af. Heb het mee mogen maken. En uiteraard centjes mee kunnen verdienen.”

Ferri’s dochter Véda werd in september vorig jaar geboren. „Met mijn dochter in mijn leven is het niet meer leuk en moeilijk te combineren”, legt de acteur uit. „Daarnaast is de markt ook verzadigd. Muziekproductie blijf ik doen.” Ferri zegt zich te blijven focussen op GTST en zijn nieuwe hobby: magie. Trucs doet hij onder de naam Ferri Cooper.