Zoveel willen Sophie Turner-fans betalen voor snoeppapiertje

„Lichtelijk gebruikt op de gelukkigste dag van Joe’s leven”, staat in de advertentie. „Dit is de originele verpakking van de trouwring die Joe aan Sophie gaf.” De verkoper laat weten dat het stukje plastic is ontdekt tijdens het filmen voor een entertainmentwebsite. De gelukkige koper krijgt een kopie van deze beelden en een certificaat van echtheid.

„Een fantastisch cadeau voor de Jonas Brothers fanatiekeling die alles al heeft. Er is er maar één hiervan op de hele wereld, dus bied nu”, aldus de verkoper. Fans moeten inmiddels al diep in de buidel tasten als ze dit stukje geschiedenis willen bemachtigen. Het huidige bod staat op 2700 dollar (2400 euro). Er kan nog acht dagen geboden worden.

Turner en Jonas gaven elkaar afgelopen woensdag in Las Vegas het jawoord na de uitreiking van de Billboard Music Awards. De ceremonie lekte uit doordat dj Diplo op zijn Instagram-story live beelden van de ceremonie plaatste. Bij het huwelijk, dat werd voltrokken door een Elvis-imitator, waren diverse grote sterren aanwezig, zoals broers Nick en Kevin Jonas en dj Khalid.