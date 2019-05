Marga Bult geeft Duncan Laurence advies

„Lieve talentvolle Duncan, er rust een hoge druk op je muzikale schouders tijdens dit songfestival. Pak die camera’s, kom in die huiskamers, zing zoals je nog nooit zong en ga ervoor!”, schrijft Marga op Twitter. „Jij hebt alles mee... Go for it. Liefs van ’n oude songfestivaldeelneemster!”

Marga reageerde op een tweet van Duncan die voor deze zondag slechts één taak heeft. „To do list tomorrow: packing my suitcase for Tel Aviv #shitisgettingreal”, twittert hij.

Marga Bult vertegenwoordigde Nederland in 1987 onder het pseudoniem Marcha. Met het lied Rechtop in de wind zong ze zichzelf naar de vijfde plaats.

Bekijk ook: Marga Bult schuldeisers te slim af