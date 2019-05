Songfestivalconcert in Modi’ien afgeblazen na onrust Israël

„Veiligheid en beveiliging zijn altijd enorm belangrijk voor de EBU”, aldus een woordvoerder tegenover The Jerusalem Post. „We werken samen met omroep KAN en de Israëlische krijgsmacht om het welzijn van iedereen die naar de Expo Tel Aviv komt te beschermen. We blijven de huidige situatie op de voet volgen en de repetities gaan ondertussen gewoon door.”

Een songfestivalconcert dat zaterdag zou plaatsvinden in Modi’ien werd echter enkele uren voor het begin afgeblazen vanwege de onrust. Op de line-up stond onder meer Dana International, die het songfestival in 1998 won voor Israël. Ze reageerde teleurgesteld. „Ik ben geschokt en bedroefd”, aldus Dana. „Ik hoop dat dit het enige evenement is dat niet doorgaat.”

450 raketten

De afgelopen dagen zouden vanuit Gaza 450 raketten zijn afgevuurd, die grotendeels werden onderschept door het afweersysteem Iron Dome. Het Israëlische leger bestookte 220 Palestijnse doelen van onder meer Hamas, dat in Gaza de scepter zwaait. Zeker zeven mensen kwamen zaterdag om het leven, onder wie een zwangere Palestijnse vrouw en haar 14 maanden oude kind. In de kustplaats Ashkelon werd een Israëliër gedood toen zijn huis werd getroffen door een raket vanuit Gaza.

Zondag kondigde de Israëlische premier Netanyahu grootschalige aanvallen op de Gazastrook aan, als reactie op raketaanvallen vanuit dat gebied. Ook stuurt hij extra tanks, geschut en troepen naar de grens tussen Israël en de Gazastrook.

Songfestivalbaas Jon Ola Sand negeert de onrust voorlopig. Op Twitter schreef hij blij te zijn dat de repetities zijn begonnen. „Ik kijk er naar uit om iedereen op het podium te zien.”

Geen verschuivingen

Zaterdag betraden de eerste negen landen het driehoekige podium in Tel Aviv. De repetities geven een eerste indicatie hoe de acts eruit zien qua kleding en visuals maar het eindresultaat volgt pas later als de organisatie ook de beelden prijsgeeft die straks op tv te zien zijn.

Zondag komen acht landen voor het eerst in actie: België, Georgië, Australië, IJsland, Estland, Portugal, Griekenland en San Marino. Zij zijn allemaal afkomstig uit het tweede deel van de eerste halve finale. Nederland is dinsdag aan de beurt als het tweede deel van de tweede halve finale wordt afgewerkt. Duncan Laurence vertrekt maandagochtend naar Israël.

De eerste repetities op het Eurovisiesongfestival hebben overigens niet voor grote veranderingen gezorgd bij de bookmakers. Een aantal landen die zaterdag in actie kwamen, zoals Slovenië, Tsjechië, Servië en Hongarije, boeken wat winst maar de top tien blijft onveranderd. De enige act uit de voorspelde top tien die zaterdag aantrad was Cyprus. Zangeres Tamta, die het spits van de repetities afbeet, wordt nog altijd een achtste plaats toegedicht. Nederland blijft onveranderd aan kop gaan. Ruim 26 procent van de gokkers verwacht een overwinning voor Duncan Laurence. Rusland volgt met vijftien procent.