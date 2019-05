Nederlandse meidengroep maakt indruk op Simon Cowell

Angels Inc kreeg na de auditie een staande ovatie van de vierkoppige jury bestaande uit Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon en David Walliams, die de groep doopte tot ’de Pussycat Dolls van de magie’. Dixon voegde daaraan toe: „Het is mooi om zo’n grote groep vrouwen het zo goed te zien doen op het podium. Ik voel me daardoor trots om een vrouw te zijn.”

Angels Inc is geen vreemde in de televisiewereld. De groep, opgericht door illusioniste Sittah Koene, won in 2017 de finale van het SBS-programma Circus Gerschtanowitz.