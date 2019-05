Maakt lichtkunstenaar act Duncan Laurence spectaculair?

Duncan Laurence Ⓒ Hollandse Hoogte

Tel Aviv - Het Nederlandse optreden op het Eurovisie Songfestival kan niet anders dan spectaculair worden. Volgens het repetitieschema gaan we lasers zien bij de eerste repetitie van Nederland. In de afgelopen weken hebben technische repetities plaatsgevonden op het podium in de Israelische stad. Daar zijn laserstralen bij gebruikt.