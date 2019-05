Oprah Winfrey helpt Gayle King aan 11 miljoen dollar-deal

Terwijl de ochtendshows en avonduitzendingen van CBS grondig herzien worden, heeft Gayle King haar vorige salaris van 5,5 miljoen dollar weten te verdubbelen. Volgens een insider bij CBS kan King zelfs nog meer verdienen.

King nam een voorbeeld aan George Stephanopoulos, die onlangs een deal met ABC wist te sluiten voor een bedrag tussen de vijftien miljoen en achttien miljoen dollar. Zij zou de deal rond hebben gekregen door te dreigen met een overstap.

Daartoe werd ze aangemoedigd door haar beste vriendin, tv-persoonlijkheid Oprah Winfrey, die zelf een fortuin vergaarde met haar Oprah Winfrey-show die door King werd geproduceerd. Zij zou haar aangeraden hebben keihard te onderhandelen. In The Hollywood Reporter zegt Oprah: „ Ik zei: ’zorg dat je krijgt wat je wilt. Krijg precies wat je wilt, want dit is jouw kans. En als je niet krijgt wat je wil, zet dan de volgende juiste stap.” Oprah zou bovendien druk op Kings advocaat hebben uitgeoefend om de deal rond te krijgen.

Gayle baarde onlangs opzien met het interview dat ze had met R. Kelly in This Morning. De omstreden zanger was bijzonder emotioneel tijdens hun gesprek en barstte op een gegeven moment zelfs in tranen uit. Toch was het volgens hem zo’n goed interview, dat hij openstaat voor een follow-up op een later moment.

Gayle King blijft de show This Morning nu doen, terwijl haar co-host de show verlaat en de CBS Evening News overneemt, ten koste van Jeff Glor.