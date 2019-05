Dit vindt zangdocente van Duncan Laurence

Zij noemt Duncan, die maandag naar Israël afreist, erg leergierig en ambitieus en heeft alle vertrouwen in hem. „Hij blijft vocaal in Tel Aviv overeind, dat weet ik zeker. In het derde jaar van de opleiding heb ik veel met Duncan gewerkt, voornamelijk aan de technische issues en alle facetten van zijn stem. Hij gebruikt zijn stem op verschillende manieren, dat hoor je ook in zijn lied Arcade. Dat is de herkenbaarheid van zijn stem. We hebben eraan gewerkt om zijn stem stabiel te krijgen, en zijn kopstem sterk te maken.”

Duncans zangdocent kende de songfestivalinzending Arcade al voordat Nederland er kennis mee maakte en het uitgroeide tot een internationale hit met miljoenen streams. „Arcade, een bijzonder sterk liedje, maakte deel uit van zijn eindexamenconcert van tien eigen liedjes. Begin dit jaar was het lange tijd spannend met welk lied Duncan naar Israël zou afreizen en ik was ook heel benieuwd. Ik herinner me de live-uitvoering van Arcade, het publiek kent vooral de studioversie. Het is een prachtig geproduceerde song met een sterke hook en natuurlijk zijn opvallende stemgeluid.”

Te weinig lessen

Rooda noemt het knap van Duncan dat hij als onbekende artiest, die na zijn deelname aan The Voice of Holland in zijn tweede studiejaar niet meer zichtbaar was, op deze manier zijn muziekcarrière aftrapt. „Het gaat als een tierelier! Duncan staat bovenaan de polls en het aantal streams loopt in de miljoenen!”

De zangdocent herinnert Duncan als bijzonder leergierig. „Op een dag was hij naar het management van de school gegaan, omdat hij meer lessen wilde en meer vakken wilde volgen dan het studieprogramma van de opleiding vocals voorschreef. Hij zocht meer verdieping en het vakkenpakket was voor hem niet voldoende. Ook tijdens de opleiding ging hij al naar Zweden toe om nummers te schrijven. En in de privélessen merkte ik ook hoe open, toegankelijk en eerlijk hij was.”

Rooda herinnert zich Duncans toelatingsauditie nog goed. „Toen al zong hij eigen liedjes aan een piano. Tijdens de opleiding heeft hij zich verder ontwikkeld, ook buiten school om. Wat hem bijzonder maakt is dat hij alle facetten van de muziekbusiness beheerst, hij is echt een ondernemer. Zakelijk, een harde werker met een plan die weet wat hij doet en daarnaast is Duncan sociaal een heel prettig type. Hij heeft ondernemersdrift, neemt initiatief en daarnaast heeft hij een dijk van een stem. Hij kan ver komen.”

„Natuurlijk is de Rockacademie super trots, maar we vinden het ook heel fijn dat hij zelf zo enthousiast over de opleiding is. Hij heeft het naar zijn zin gehad en komt nog regelmatig langs.”

Samen kijken

Het songfestival is op de opleiding geen onderwerp waar studenten erg mee bezig zijn, maar tijdens de halve finale op 16 mei gaat Rooda met een aantal afgestudeerde studenten naar Duncan kijken. „Vaak kijk ik het songfestival uit belangstelling en om de curiositeit, maar het gaat meer om de kleding en de acts dan om de kwaliteit en geloofwaardigheid van een liedje. Toen Portugal won, kreeg ik weer hoop.”

Rooda heeft alle vertrouwen in de kwaliteiten van Duncan Laurence. „Ook met een ensemble bij De Wereld Draait Door bleef hij vocaal overeind, terwijl het geen gemakkelijk nummer is. Dat gaat hij ook bij het songfestival doen, dat weet ik zeker. Ik ben blij dat Nederland het vaandel hoog houdt met weer een goede inzending, waarmee we kwaliteit leveren.”

„Ik gun het hem ook heel erg en ben erg verrast door de mondiale back-up. Van mij mag hij nu wel winnen. Ik vind dat hij iets waarmaakt en een goed product neerzet. Daarnaast vinden we het natuurlijk als instituut super tof hoever hij het schopt.”