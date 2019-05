Sittah Koene in tranen door lovende woorden vriend

„Lieve Siet, wat heb jij een topshow neergezet, je bent er al zolang mee bezig, en steekt al je energie erin, dag in dag uit. Zoveel respect voor jou, want ’t is niet altijd even makkelijk”, schrijft haar grote liefde Remco op Facebook.

„Wat ben ik ongelooflijk trots op jou! Dit heb jij neergezet, dit is jouw ding!”, vervolgt hij zijn lofrede. „’n Vreselijk groot artiest in hart en nieren, met een kracht en doorzettings vermogen van 50 paarden....ik gun je dit ook als geen ander, je hebt dit dik verdiend!!! lieverd, je bent mn held, en iedereen mag dat weten! ik hou van jou!”

Het roert Sittah, jarenlang assistente van Hans Klok en in 2006 zelf wereldkampioene illusionisme, tot tranen. „Ohhhh liefde toch.....nu laat je me janken....” Ze schrijft dat Remco en haar familie goud waard zijn. „Jullie liefde en steun brengt mij hogerop in mijn passie.”

Sittah deelt ook andere berichten van mensen die haar een hart onder de riem steken nu ze weer de ’oude, krachtige Sittah’ lijkt. De illustionist had moeilijke jaren achter de rug nadat haar relatie met haar ex in 2017 op de klippen liep en hij haar met een berg schulden achterliet.

Met de act van haar groep Angels Inc bij Britain Got’s Talent lijkt ze in elk geval klaar voor nieuw succes. Niet alleen leverde de act de groep een staande ovatie van alle juryleden op, het ontlokte jurylid Alesha Dixon de uitspraak dat het haar ’trots maakte een vrouw te zijn’ en jurylid David Walliams noemde de groep zelfs ’de Pussycat Dolls van de magie’.

