André Hazes geeft Monique Range Rover cadeau

Op Instagram bedankte de 25-jarige zanger het autobedrijf waar hij de bolide vandaan heeft. „Dankjewel toppers”, schreef hij bij de foto van het ’nieuwe monster van Monique’. Zij zelf heeft het cadeautje nog niet gedeeld op haar eigen account.

Het is niet de eerste keer dat Monique een Range Rover cadeau krijgt van André. In 2016 gebeurde dat ook al. Toen was het een kerstcadeau.