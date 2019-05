Kapsalon Romy bekroond tot beste Europese film

De jury beoordeelde negen Europese jeugdfilms ’van uitzonderlijk hoge kwaliteit’ die dit jaar zijn gemaakt. In het rapport wordt de film van regisseur Mischa Kamp (Het Paard van Sinterklaas) geprezen als ’grappig, wijs, emotioneel en liefdevol’. „Daarnaast indrukwekkend goed geacteerd. Het einde zorgde voor tranen bij de ontroerde juryleden. Deze film zorgt voor verbinding tussen alle generaties van jong tot oud”.

Het is niet het enige grote festival waar Kapsalon Romy voor geselecteerd is. De film draait eind mei in Tsjechië op het Zlin Film Festival. De jeugdfilm vertegenwoordigt Nederland in juli op het Giffoni Film Festival in Italië. Ook is Kapsalon Romy geselecteerd voor het Buster Film Festival in Denemarken, dat in september plaatsvindt. Eerder won de film op de Frankfurter Buchmesse al de prijs als beste verfilming van een kinderboek die dit jaar is gemaakt.

Melissen speelt in de film oma Stine die haar kleindochter Romy na school met frisse tegenzin opvangt in haar kapsalon, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. De kapster worstelt met beginnende alzheimer. Romy vindt het helemaal niet leuk dat ze elke dag naar haar oma moet, maar dat verandert als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma.

Beppie Melissen is bekend van toneelgroep Carver, maar ook van Jiskefet, Gooische Vrouwen en de film Oude Liefde. Andere rollen in de film zijn voor Noortje Herlaar, Guido Pollemans, Bianca Krijgsman en George Tobal. Kapsalon Romy draait vanaf 2 oktober in de Nederlandse bioscopen.