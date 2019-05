Isabelle Huppert als ’het pure kwaad’

Wel haast ze zich daarbij duidelijk te maken dat ze doelt op de rol en niet de persoon Greta. „Want dat is een monster.” In de film vindt de jonge Frances (Chloë Grace Moretz) een tas in de metro en brengt die naar de eigenaresse, Greta. Daarbij wordt ze hartelijk ontvangen en er ontstaat ondanks het leeftijdsverschil een vriendschap tussen de twee. Totdat Greta zich ontpopt tot een stalker die steeds verder gaat.

Huppert (66) noemt Greta het eerste echte monster in haar carrière. „Ik heb eerder slechteriken gespeeld, absoluut. Maar Greta is het pure kwaad.” Dat komt ook omdat in de film niet wordt uitgelegd hoe de op het oog zo vriendelijke dame zo is geworden, aldus de Française. „We weten alleen dat ze eenzaam is. En meedogenloos. Dat maakt haar interessant, zowel voor mij als voor de kijker. Want je blijft je afvragen hoe het zover is gekomen.”

Controversiële rollen

De actrice heeft een kleine 150 films op haar cv staan, plus een aantal televisierollen en een flinke lijst theaterproducties. Maar Huppert is het werk nog lang niet zat. „Ik vind het nog altijd leuk; films maken, in het theater staan, ik geniet er iedere keer weer van. En ik heb het geluk dat het me niet veel moeite kost, dus ik hoop het nog wel even vol te houden.”

Alhoewel ze Greta vooral ’voor de fun’ deed, kiest de Franse ster ook vaak meer controversiële rollen, zoals die in Paul Verhoevens Elle uit 2016, waarin ze een vrouw speelde die verkracht wordt en ervoor kiest geen aangifte te doen, maar zelf het heft in handen te nemen. „Je moet daar niet te terughoudend in zijn, alleen om wat mensen er misschien over zullen zeggen”, vindt Huppert. „Soms probeer je iets, en soms keuren mensen dat af. So what? Zo belangrijk is het allemaal niet.”

Ze snapt wel waarom ze de reputatie heeft gekregen een beetje opschudding niet uit de weg te gaan. „Ik ben niet bang om bepaalde onderwerpen aan te kaarten. Ik vond het niet eng om Elle te doen, of The Piano Teacher. Ik zag er niet eens iets negatiefs in.” Lachend: „Misschien ben ik wel helemaal niet dapper, maar gewoon een beetje naïef.”