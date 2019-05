’Meghan Markle wordt over enkele dagen ingeleid’

Meghan is inmiddels een week over tijd, zo schrijft de Britse krant, en in Engeland worden zwangere vrouwen na maximaal tien dagen ingeleid. Uitzondering op deze regel is dat de moeder en de baby allebei in goede conditie verkeren. Dan kan er tot veertien dagen gewacht worden met inleiden. Dan zou de baby dus volgend weekend geboren worden.

Inleiden betekent ook meteen het einde van een droom van Meghan, ze wou namelijk graag in haar eigen vertrouwde omgeving bevallen. Het opwekken van de weeën mag in Engeland alleen in het ziekenhuis gebeuren.

Prins Harry zegde afgelopen week zijn bezoek aan Amsterdam voor komende woensdag af. Donderdag komt hij wel naar Den Haag ter gelegenheid van de officiële lancering van de Invictus Games The Hague 2020.

