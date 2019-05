Chantal Janzen boos op Linda de Mol

In LINDA. was te lezen: ’C-mineur. En weer een zangwedstrijd, dit keer met Chantal Janzen.’ Op Instagram verwees Chantal in een post naar het thema van het blad van deze maand, #doeslief, waarmee ze oproepen tot minder negativiteit op sociale media. Ze schrijft: „Altijd je thema laten terugkomen in je inhoud. Met je #doeslief, lekker sportief, schrijf dan niks.”

Inmiddels heeft Chantal de post verwijderd, maar Linda heeft wel haar excuses aangeboden. „Toen ik vanochtend wakker werd keek ik ernaar en dacht: wat n vervelende negatieve vlek eigenlijk op mn grid. En Linda stuurde me meteen ’n sorry, dus nu gaan we samen op vakantie. (Grapje). En nu... hup, weg ermee!”, aldus Chantal.

Ⓒ Instagram

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.