Sam Feldt geniet in stuntende legerhelikopter

„Ik had wel eens vaker in een chopper gezeten omdat ik wel vaker meerdere shows moet doen, maar zo’n legerhelikopter van de luchtmacht is wel even een tikkie anders”, glundert Sam. „Er passen achttien personen in en ze hebben wat stunts uitgehaald, dat is ongelooflijk.”

Voor de dj persoonlijk betekent vrijheid vooral reizen. „Jezelf kunnen verplaatsen waar en wanneer je wil. Als je weg wilt, je weg kan en mag gaan. Dat is mijn grootste vorm van vrijheid, maar in denk dat we over het algemeen heel dankbaar mogen zijn met de vrijheid die we hier hebben op allerlei verschillende manieren, ook creatief.”

Politiek van haat

De 25-jarige Sam vindt het „heel goed” dat we in Nederland op 4 en 5 mei de oorlogsdoden herdenken en de vrijheid vieren. „Ik denk dat we best wel vaker even stil mogen staan bij hoe goed we het hebben en hoe erg we moeten voorkomen dat zoiets weer gebeurt.”

Dat het heel anders kan zag Sam in Zuid-Afrika, waar hij als Ambassadeur van de Vrijheid de townships bezocht en met bewoners sprak over racisme, uitsluiting en apartheid. „Dat vond ik heel indrukwekkend. Ook dichterbij huis gebeurt het nog steeds, dus laten we er alsjeblieft voor waken dat we die politiek van haat niet meer toelaten in ons leven.”