Presentator Christophe Lambrecht (48) overleden

VRT-woordvoerder Bob Vermeir bevestigde zondag het overlijden van Lambrecht. „Wij zijn hard geschrokken en leven uiteraard heel erg mee met de familie”, zei hij.

Lambrecht presenteerde op doordeweekse dagen het ochtendprogramma Music@Work op Studio Brussel. Ook in Nederland trekt de popzender veel luisteraars. Eerder werkte hij ook voor productiehuis Woestijnvis en de commerciële zender VTM. Hij was ook één van de drie radiopresentatoren bij de eerste Music For Life in 2006.