Avengers passeert magische grens van twee miljard

Avengers: Endgame is sinds 24 april op het witte doek te zien. Het superheldenepos is nu al de film met de op één na hoogste opbrengst, alleen Avatar bracht meer in het laatje. Het record van de sciencefictionfilm uit 2009 sneuvelt waarschijnlijk ook nog.

Ook de voorgaande Avengers-films waren bioscoophits, maar het meest recente deel slaat alles. Waar Avengers: Endgame 11 dagen nodig had om de magische grens van 2 miljard te bereiken, deed voorganger Avengers: Infinity War er 11 dagen over om 1 miljard dollar op te leveren.