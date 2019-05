Sylvie zat samen met een vriendin op de eerste rij om de Hamburg Towers toe te juichen. Volgens Bild lachte ze uitbundig en kletste ze gezellig met andere toeschouwers.

Ⓒ action press

Maar toch barstte er een discussie op sociale media los, want Sylvie zag er niet uit zoals ze er normaal uitziet. Een stijve gelaatsuitdrukking en een rimpelvrij voorhoofd, aldus de Duitse krant. Of zoals een fan het verwoordt: „Sylvie, wat is er met je gezicht gebeurd?” Iemand anders schreef op Instagram: „Dat kan Sylvie Meis nooit zijn.”

Of de blonde presentatrice (41) naar de botox gegrepen heeft, wat het rimpelvrije voorhoofd zou verklaren, is niet duidelijk. Wel gaf ze eerder dit jaar aan dat ze daar niet negatief tegenover staat: „We worden allemaal ouder, dus als je op die manier net een beetje mooier ouder kunt worden: waarom niet? (...) Als je jezelf mooier vindt en gelukkiger bent met een paar prikjes, dan moet dat toch kunnen?”