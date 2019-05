Film Kapsalon Romy in de prijzen in Noorwegen

Voor beide films zijn het niet de eerste prijzen die zij ontvangen. Eerder won Kapsalon Romy, met een hoofdrol voor Beppie Melissen, op de Frankfurter Buchmesse al de prijs als beste verfilming van een kinderboek die dit jaar is gemaakt. Melissen speelt in de film oma Stine die haar kleindochter Romy na school met frisse tegenzin opvangt in haar kapsalon, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. De kapster worstelt met beginnende alzheimer. Romy vindt het helemaal niet leuk dat ze elke dag naar haar oma moet, maar dat verandert als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid.

Mijn bijzonder rare week met Tess van regisseur Steven Wouterlood werd eerder op het festival van Berlijn al onderscheiden met een Special Mention. Sindsdien is de jeugdfilm geselecteerd voor meerdere grote festivals en won hij diverse prijzen. Op het New York International Children’s Film Festival kreeg de film de Grand Prize Audience Award en in Zagreb kreeg Tess de publieksprijs. De film met onder meer Jennifer Hoffman en Julian Ras in de hoofdrollen, vertelt over Samuel die bang is om als jongste van het gezin alleen over te blijven. Daarom begint de jongen tijdens zijn vakantie op Terschelling vastberaden aan zijn zelfverzonnen alleenheidstraining. Door de ontmoeting met de ongrijpbare Tess, die een groot geheim met zich meedraagt, wordt hij een avontuur in getrokken dat hem doet inzien dat je je familie juist moet koesteren in plaats van ontvluchten.

Mijn bijzonder rare week met Tess is vanaf 4 juli in de Nederlandse bioscopen te zien. Kapsalon Romy draait vanaf 2 oktober in Nederland.