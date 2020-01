Joost Prinsen openhartig over verlies vrouw

Ⓒ ANP Kippa

Joost Prinsen was vorige week bij de uitvaart van Aart Staartjes een van de opvallendste afwezigen. De verdrietige reden hiervan is dat de vrouw van de voormalige presentator van Met het mes op tafel, Emma (73), is overleden, meldde weekblad Privé eerder deze week. Vrijdag is Prinsen openhartig over grote verlies in zijn column in het Noordhollands Dagblad.