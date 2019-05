Luizenmoeder-acteur André Dongelmans ontmoet biologische vader na 31 jaar

„Na 31 jaar heb ik mijn echte vader gevonden. Lijk ik op hem?”, vraagt Kenneth zich af. De moeder van de acteur raakte in 1986 in verwachting van een man, maar de relatie ging uit en het contact verwaterde. Hij groeide op bij zijn moeder en stiefmoeder en had verder geen contact meer met zijn biologische vader.

Bij toeval kwam hij op het spoor van zijn vader, zo vertelt hij aan RTL Boulevard. „Ik ontmoette een fotografe en die zei tegen mij: ’Je lijkt op iemand die ik ken.’ Toen zei ik: ’Oh, en? Vertel daar eens over.’ Zij had een vader en die had meerdere kinderen enzo. Ik zei gekscherend: ‘Oh, misschien is dat ook wel mijn vader.’ Zij zei zijn achternaam en dat was dezelfde naam als mijn vaders achternaam.”

De ontmoeting vond uiteindelijk dit weekend plaats. „Heel raar, want ik kwam de hoek om en hij had zijn broer meegenomen. Ik zag eerst alleen zijn broer en ik dacht: ’Huh, dat kan niet mijn vader zijn’. Toen liep ik ietsje verder en zag ik hem staan en dacht ik: ja dat is hem. Dat is mijn vader. We hebben elkaar een knuffel gegeven en naar elkaar gekeken.”

André en zijn vader blijven contact houden. „Nu gaan we nog een keer afspreken met elkaar en gaan we gewoon eens rustig praten met z’n tweetjes. Ik hoop eens wat neefjes en nichtjes te zien, wat foto’s te zien van broers en zussen.”