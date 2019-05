Romy Monteiro schreeuwt liefde voor nieuwe vriend van de daken

„Dol op jou, vanaf het allereerste moment dat ik je zag, elke dag sindsdien”, aldus Romy. Ze vervolgt: „Allerliefste, met het mooiste zieltje, leukste mensje dat je bent.”

Afgelopen week was het Jasper die zijn liefde voor Romy wereldkundig maakte: „Found myself a new main bitch. Side bitches can still DM”, grapte hij toen.

Romy en Jasper werden in maart voor het eerst samen gespot bij Holland Zingt Hazes. In januari maakte de dochter van Antje Monteiro bekend dat ze haar verloving met Django van Rijn had verbroken.