Namen omgekomen Nederlanders decor in Haarlem

Tijdens het Haarlemse herdenkingsconcert op zaterdagavond waren de eerste namen van slachtoffers te zien en ruim een etmaal later, zondag om middernacht, de laatste.

In elke provincie is zondag een Bevrijdingsfestival en er zijn er zelfs twee in Zuid-Holland (Den Haag en Rotterdam) en Noord-Holland (Amsterdam en Haarlem). Als Ambassadeurs van de Vrijheid reizen zangeres Maan, rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt per helikopter langs alle festivals om er op te treden.

De sfeer op de veertien Bevrijdingsfestivals in Nederland noemt de organisatie feestelijk. Er zijn door het wisselvallige en vrij koude weer wel minder mensen op afgekomen dan in 2018. Toen trokken de festivals gezamenlijk ruim 1,1 miljoen bezoekers.