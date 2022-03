Wende Snijders wil actieheld worden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Wende Snijders zou maar wat graag een keer in een actiefilm willen spelen. Dat vertelde de zangeres dinsdag in De Avondshow met Arjen Lubach. Snijders was eerder al te zien in de film Zurich en de serie IM, over het leven van Connie Palmen en Ischa Meijer.