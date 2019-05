Diana Ross ’betast’ op luchthaven New Orleans

De zangeres liet weten dat ze zich aangerand voelde. „Ik voel haar handen nog steeds tussen m’n benen, aan de voor- en achterkant”, schreef Diana, die bijna tot tranen geroerd was. „Ze zei dat het haar baan was. Wow! Ik heb echt gemengde gevoelens. Ik zie altijd graag het goede, maar nu voel ik me niet zo goed.”

Een paar uur later liet Diana weten dat het alweer beter met haar ging. „Het duurde gewoon even.”