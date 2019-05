Freek Vonk koopt penthouse in Den Haag

In totaal is het tweehonderd vierkante meter groot en heeft het vier slaapkamers. Ondanks dat het zich op zestien hoog bevindt, heeft het penthouse opmerkelijk genoeg toch een wijnkelder.

Het is niet het eerste huis dat de dierenvriend bezit. Freek heeft al een huis in Scheveningen. In 2016 kocht hij een huis voor zijn broer in Breda. Of Freek het huis in Den Haag gaat bewonen of dat hij in Scheveningen blijft en dit nieuwe pand gaat verhuren, is niet bekend.